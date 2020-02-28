Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
По ее словам, нарушителей обнаружили во время рейдов в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян.
Ранее посольство КНР обратилось в мэрию Москвы с письмом, в котором жаловалось на проверки исключительно граждан Китая, которые проводят работники «Мосгортранса» и метрополитена совместно с сотрудниками правоохранительных органов. В посольстве указали на дискриминационный характер такого специального мониторинга и просили «успокоить общество и не разрывать дружеские отношения народов Китая и России».
В конце января в России было зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции. Оба заболевших – граждане Китая. После лечения они были отпущены домой. В феврале коронавирус обнаружили у троих россиян, находившихся на карантине на круизном лайнере «Даймонд принсесс». На данный момент они находятся в Казани. Сегодня, 28 февраля, в Азербайджане обнаружили коронавирус у гражданина России, который прилетел из Ирана.