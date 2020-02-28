Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу

В конце января в России было зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции. Оба заболевших – граждане Китая. После лечения они были отпущены домой. В феврале коронавирус обнаружили у троих россиян, находившихся на карантине на круизном лайнере «Даймонд принсесс». На данный момент они находятся в Казани. Сегодня, 28 февраля, в Азербайджане обнаружили коронавирус у гражданина России, который прилетел из Ирана.