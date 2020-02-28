Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Политика

Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу

Ведомости

Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, нарушителей обнаружили во время рейдов в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян.

Ранее посольство КНР обратилось в мэрию Москвы с письмом, в котором жаловалось на проверки исключительно граждан Китая, которые проводят работники «Мосгортранса» и метрополитена совместно с сотрудниками правоохранительных органов. В посольстве указали на дискриминационный характер такого специального мониторинга и просили «успокоить общество и не разрывать дружеские отношения народов Китая и России».

Ранее по теме: Собянин не увидел дискриминации в проверке китайцев в Москве из-за коронавируса

В конце января в России было зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции. Оба заболевших – граждане Китая. После лечения они были отпущены домой. В феврале коронавирус обнаружили у троих россиян, находившихся на карантине на круизном лайнере «Даймонд принсесс». На данный момент они находятся в Казани. Сегодня, 28 февраля, в Азербайджане обнаружили коронавирус у гражданина России, который прилетел из Ирана.

Ранее по теме: В Азербайджане обнаружили коронавирус у россиянина
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.