В Азербайджане обнаружили коронавирус у россиянина
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19), передает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб страны. Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана. Его госпитализировали в инфекционный блок специального режима, уточнили в штабе.
По данным азербайджанского издания Minval.az, заражение коронавирусом подтверждено тестированием, состояние здоровья пациента стабильное. Врачи пытаются выяснить, с кем контактировал заразившийся.
Ранее коронавирус был обнаружен у троих россиян, находившихся на карантине на круизном лайнере «Даймонд Принсесс». На данный момент они находятся в Казани. В конце января в России были зарегистрированы два случая коронавирусной инфекции. Оба заболевших – граждане Китая. После лечения они были отпущены домой.