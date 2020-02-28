В Азербайджане обнаружили коронавирус у россиянина

Ранее коронавирус был обнаружен у троих россиян, находившихся на карантине на круизном лайнере «Даймонд Принсесс». На данный момент они находятся в Казани. В конце января в России были зарегистрированы два случая коронавирусной инфекции. Оба заболевших – граждане Китая. После лечения они были отпущены домой.