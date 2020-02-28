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В Азербайджане обнаружили коронавирус у россиянина

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В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19), передает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб страны. Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана. Его госпитализировали в инфекционный блок специального режима, уточнили в штабе.

По данным азербайджанского издания Minval.az, заражение коронавирусом подтверждено тестированием, состояние здоровья пациента стабильное. Врачи пытаются выяснить, с кем контактировал заразившийся.

Ранее коронавирус был обнаружен у троих россиян, находившихся на карантине на круизном лайнере «Даймонд Принсесс». На данный момент они находятся в Казани. В конце января в России были зарегистрированы два случая коронавирусной инфекции. Оба заболевших – граждане Китая. После лечения они были отпущены домой.

Ранее по теме: Коронавирус поставил Китай перед дилеммой

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