Штаб Трампа подал иск к The Wasnington Post за cтатьи о сговоре с Россией

26 февраля штаб Трампа подал иск к газете The New York Times (NYT). Его претензии обращены к публикации, посвященной встрече Трампа и членов его предвыборного штаба с российскими юристами в июне 2016 г. По мнению автора, встреча привела к договоренности между олигархией Владимира Путина и будущим президентом США. Сам Трамп, комментируя подачу иска к NYT на брифинге в Белом доме, заявил, что если пресса будет продолжать публикации «за пределами комментариев», то штаб «будет работать через суды».