Штаб Трампа подал иск к The Wasnington Post за cтатьи о сговоре с Россией
Предвыборный штаб президента США подал иск к газете The Washington Post за «ложные и клеветнические заявления». Предмет иска — две публикации о связях между избирательной кампанией Дональда Трампа с вмешательством в выборы со стороны России в 2016 г. Об этом сообщила юрисконсульт Трампа Дженна Элис телеканалу Fox News.
По словам Элис, опубликованные в июне 2019 г. статьи содержат ложную информацию. Так, в газете со ссылкой на спецпрокурора США Роберта Мюллера утверждалось, что штаб Трампа пытался договориться с российской стороной о вмешательстве в выборы 2016 г., хотя доклад Мюллера содержал совсем иные выводы. Юрисконсульт Трампа считает, что газеты «сделала это с намеренной целью нанести ущерб предвыборной кампании и ввести в заблуждение своих собственных читателей».
Демократическая партия в 2016 г. обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. Расследование проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине апреля 2019 г. минюст США опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, но Россия предпринимала попытки повлиять на ход выборов. Власти России неоднократно отвергали свою причастность к вмешательству в американские выборы.
26 февраля штаб Трампа подал иск к газете The New York Times (NYT). Его претензии обращены к публикации, посвященной встрече Трампа и членов его предвыборного штаба с российскими юристами в июне 2016 г. По мнению автора, встреча привела к договоренности между олигархией Владимира Путина и будущим президентом США. Сам Трамп, комментируя подачу иска к NYT на брифинге в Белом доме, заявил, что если пресса будет продолжать публикации «за пределами комментариев», то штаб «будет работать через суды».