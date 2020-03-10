Медведев призвал все фракции Госдумы проголосовать за поправки к Конституции

Президент России Владимир Путин инициировал изменение Конституции во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Он внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля. 2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении конституции. В варианте ко второму чтению предлагается внести в новую редакцию упоминания о Боге, русском языке как «языке государствообразующего народа», о браке как союзе мужчины и женщины.