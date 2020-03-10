Медведев призвал все фракции Госдумы проголосовать за поправки к Конституции
Фракция «Единой России» поддержит поправки к Конституции во время второго чтения законопроекта о них в Госдуме 10 марта и призывает все фракции проголосовать за проект. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Заявление опубликовано на официальном сайте партии.
По его словам, значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной Думы, «понятна каждому депутату». Медведев назвал голосование за поправки «ответственным и взвешенным политическим решением». Он особо отметил поправки об укреплении суверенитета российского государства. «Они обеспечивают независимость нашей страны, ставят во главу угла интересы россиян», — сказал лидер единороссов.
Кроме того, председатель «Единой России» пояснил смысл поправок, касающихся социальной сферы. Его он увидел «в повышении качества и уровня жизни, поддержке семьи, ее ценностей, всесторонней защите детей, обеспечении доступного, качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста». «Именно этими направлениями руководствуется в своей работе «Единая Россия». Именно поэтому партия поддержала новеллы, предложенные президентом», — сказал Медведев.
Президент России Владимир Путин инициировал изменение Конституции во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Он внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, его приняли в первом чтении 23 января. Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля. 2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении конституции. В варианте ко второму чтению предлагается внести в новую редакцию упоминания о Боге, русском языке как «языке государствообразующего народа», о браке как союзе мужчины и женщины.