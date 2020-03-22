Собянин пообещал не закрывать метро на карантин при любой ситуации
Как бы ни развивалась ситуация с коронавирусом, столичное метро продолжит работу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, метрополитен технически устроен так, что поезда должны курсировать там постоянно, прокачивая воздух.
«Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать. Поэтому при любой ситуации метро будет работать», – приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».
Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что в период со 2 по 19 марта число поездок на метро и Московском центральном кольце (МЦК) из-за коронавируса снизилось на 30%, школьники и студенты стали ездить на 60% реже. При этом количество подвижного состава не уменьшается, поэтому в поездах метро и МЦК стало свободнее.
О том, что метро и другой общественный транспорт в Москве могут закрыть на карантин, «Ведомостям» говорили несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству. Такие меры могут быть приняты в случае введения режима чрезвычайной ситуации. Он также подразумевает закрытие въезда в город и запрет на передвижение по улицам без разрешения. Московские власти опровергают информацию о планах ввести общегородской карантин.
На момент публикации в России, по данным оперативного штаба, было выявлено 306 случаев заболевания коронавирусом. Лидер по числу заболевших – Москва, где зарегистрировано 137 случаев.