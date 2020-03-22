Собянин пообещал не закрывать метро на карантин при любой ситуации

О том, что метро и другой общественный транспорт в Москве могут закрыть на карантин, «Ведомостям» говорили несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству. Такие меры могут быть приняты в случае введения режима чрезвычайной ситуации. Он также подразумевает закрытие въезда в город и запрет на передвижение по улицам без разрешения. Московские власти опровергают информацию о планах ввести общегородской карантин.