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Обращение Путина по ситуации с коронавирусом посмотрели 2,38 млн москвичей

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Обращение президента Владимира Путина по коронавирусу, по предварительным данным Mediascope, посмотрели 2 387 400 жителей Москвы. Это 76,8% всей телеаудитории и 16,1% всех жителей региона. Выступление Путина в 16.21 мск 25 марта транслировали 17 телеканалов.

Больше всего зрителей следили за 17-минутным обращением президента по «Первому каналу» – 557 000 москвичей. На втором месте по популярности оказался телеканал «Россия 1» – 466 500 зрителей, на третьем – НТВ с 433 000 зрителей. Меньше всего Путина смотрели по телеканалам «Супер» и ТНТ 4 – 6300 и 4800 зрителей соответственно.

Аудиторией компания Mediascope считает россиян старше 4 лет, проживающих в Москве и всех городах с численностью 100 000 и более человек, расположенных в пределах трассы А108 (также известно как бетонное кольцо, помимо Москвы входят Мытищи, Подольск, Раменское, Сергиев Посад, Чехов и др.).

Предыдущее экстренное обращение президента к россиянам было 29 августа 2018 г., оно касалось пенсионной реформы. Тогда, по данным Mediascope, получасовое выступление президента посмотрели 1,44 млн москвичей.

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В своем обращении Путин объявил следующую рабочую неделю выходной и перенес на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию, которое должно было состояться 22 апреля. Президент также объявил ряд социальных мер поддержки и новые налоги.

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