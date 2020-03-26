Обращение Путина по ситуации с коронавирусом посмотрели 2,38 млн москвичей
Обращение президента Владимира Путина по коронавирусу, по предварительным данным Mediascope, посмотрели 2 387 400 жителей Москвы. Это 76,8% всей телеаудитории и 16,1% всех жителей региона. Выступление Путина в 16.21 мск 25 марта транслировали 17 телеканалов.
Больше всего зрителей следили за 17-минутным обращением президента по «Первому каналу» – 557 000 москвичей. На втором месте по популярности оказался телеканал «Россия 1» – 466 500 зрителей, на третьем – НТВ с 433 000 зрителей. Меньше всего Путина смотрели по телеканалам «Супер» и ТНТ 4 – 6300 и 4800 зрителей соответственно.
Аудиторией компания Mediascope считает россиян старше 4 лет, проживающих в Москве и всех городах с численностью 100 000 и более человек, расположенных в пределах трассы А108 (также известно как бетонное кольцо, помимо Москвы входят Мытищи, Подольск, Раменское, Сергиев Посад, Чехов и др.).
Предыдущее экстренное обращение президента к россиянам было 29 августа 2018 г., оно касалось пенсионной реформы. Тогда, по данным Mediascope, получасовое выступление президента посмотрели 1,44 млн москвичей.