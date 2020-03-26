Обращение Путина по ситуации с коронавирусом посмотрели 2,38 млн москвичей

Больше всего зрителей следили за 17-минутным обращением президента по «Первому каналу» – 557 000 москвичей. На втором месте по популярности оказался телеканал «Россия 1» – 466 500 зрителей, на третьем – НТВ с 433 000 зрителей. Меньше всего Путина смотрели по телеканалам «Супер» и ТНТ 4 – 6300 и 4800 зрителей соответственно.