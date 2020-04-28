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Песков анонсировал «большое выступление» Путина

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У президента Владимира Путина сегодня запланировано большое выступление в рамках открытого совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Совещание должно начаться в 15.30–16.00 мск, уточнил он. «Давайте дождемся этого совещания», – сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент выступить с обращением к гражданам в ходе совещания с регионами.

Путин впервые обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом 25 марта. Тогда он объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Во время обращения к россиянам 2 апреля Путин объявил нерабочим весь апрель и призвал людей оставаться по возможности дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Некоторые регионы по своему усмотрению объявили дополнительные меры борьбы с COVID-19, введя более жесткие правила самоизоляции.

К 28 апреля в России выявлено 93 558 заболевших COVID-19. Обогнав Китай и Иран за последние два дня, Россия занимает восьмое место в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее по теме: Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных