Песков анонсировал «большое выступление» Путина
У президента Владимира Путина сегодня запланировано большое выступление в рамках открытого совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Совещание должно начаться в 15.30–16.00 мск, уточнил он. «Давайте дождемся этого совещания», – сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент выступить с обращением к гражданам в ходе совещания с регионами.
Путин впервые обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом 25 марта. Тогда он объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Во время обращения к россиянам 2 апреля Путин объявил нерабочим весь апрель и призвал людей оставаться по возможности дома, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Некоторые регионы по своему усмотрению объявили дополнительные меры борьбы с COVID-19, введя более жесткие правила самоизоляции.
К 28 апреля в России выявлено 93 558 заболевших COVID-19. Обогнав Китай и Иран за последние два дня, Россия занимает восьмое место в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией.