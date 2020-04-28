Песков анонсировал «большое выступление» Путина

У президента Владимира Путина сегодня запланировано большое выступление в рамках открытого совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Совещание должно начаться в 15.30–16.00 мск, уточнил он. «Давайте дождемся этого совещания», – сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент выступить с обращением к гражданам в ходе совещания с регионами.