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Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы

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Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook. В посольстве сообщают, что Ким Чен Ын награжден в соответствии с указом президента Владимира Путина «за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан», а также за заботу о сохранности захоронений и мемориалов. На момент публикации указ о награждении не был опубликован на портале правовой информации.

Посол России в КНДР Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону, церемония прошла в Пхеньяне. В посольстве отмечают, что стороны также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в прошлом году.

В апреле 2019 г. Ким Чен Ын встречался с Путиным во Владивостоке. Это была первая его встреча с Путиным, а также первый с 2000 г. визит лидера КНДР в Россию. Помимо ситуации на Корейском полуострове лидеры двух стран обсуждали возможность строительства новых линий электропередач, газопровода и нефтепровода между двумя странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных