Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook. В посольстве сообщают, что Ким Чен Ын награжден в соответствии с указом президента Владимира Путина «за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан», а также за заботу о сохранности захоронений и мемориалов. На момент публикации указ о награждении не был опубликован на портале правовой информации.