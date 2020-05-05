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Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

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Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин. В пояснительной записке указано, что средства, которые регионы должны были перечислять по этим кредитам, можно использовать для устранения последствий распространения коронавируса.

Постановление устанавливает новый порядок выплат по 2030 г. С 2021 по 2024 г. регионы будут ежегодно выплачивать по 5% задолженности, а с 2025 по 2029 г. – остаток задолженности равными долями с возможностью досрочного погашения. Помимо прямых затрат на ликвидацию последствий пандемии высвободившиеся деньги компенсируют падение доходов регионов, утверждают в правительстве.

Об отсрочке платежей по бюджетным кредитам в конце марта говорил министр финансов Антон Силуанов. В 2020 г. сумма платежей, на которые будет действовать отсрочка, превысит 71 млрд руб., передавал ТАСС слова Силуанова.

Ранее по теме: Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных