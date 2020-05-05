Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин. В пояснительной записке указано, что средства, которые регионы должны были перечислять по этим кредитам, можно использовать для устранения последствий распространения коронавируса.
Постановление устанавливает новый порядок выплат по 2030 г. С 2021 по 2024 г. регионы будут ежегодно выплачивать по 5% задолженности, а с 2025 по 2029 г. – остаток задолженности равными долями с возможностью досрочного погашения. Помимо прямых затрат на ликвидацию последствий пандемии высвободившиеся деньги компенсируют падение доходов регионов, утверждают в правительстве.
Об отсрочке платежей по бюджетным кредитам в конце марта говорил министр финансов Антон Силуанов. В 2020 г. сумма платежей, на которые будет действовать отсрочка, превысит 71 млрд руб., передавал ТАСС слова Силуанова.