Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Постановление устанавливает новый порядок выплат по 2030 г. С 2021 по 2024 г. регионы будут ежегодно выплачивать по 5% задолженности, а с 2025 по 2029 г. – остаток задолженности равными долями с возможностью досрочного погашения. Помимо прямых затрат на ликвидацию последствий пандемии высвободившиеся деньги компенсируют падение доходов регионов, утверждают в правительстве.