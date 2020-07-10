ОНК сообщила о непризнании Фургалом своей вины во вменяемых ему преступлениях
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях, передает RT со ссылкой на своего специального корреспондента, члена ОНК Москвы Бориса Клина и РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова. Члены ОНК посетили Фургала в изоляторе временного содержания.
По словам Клина, Фургал возмущен и шокирован происходящим, но своей вины не признает. «Конечно, вины не признаю, о чём тут говорить?», — сказал хабаровский губернатор. Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сообщил РИА «Новости», что губернатор проведет ночь в ИВС-1 ГУМВД России по городу Москве (Петровка, 38). Фургал был доставлен в ИВС в Москве вечером 9 июля после допроса и предъявления ему обвинения в Следственном комитете. В Москву его доставили из Хабаровска. По словам Фургала, давления на него не оказывается.
Губернатора разместили одного в двухместной камере и выдали ему гигиенические принадлежности, рассказал Клин. Соседа у него пока нет, добавил Мельников. Клин сообщил, что губернатор встретил членов ОНК в спортивном костюме и майке с фамилиями членов сборной России по кёрлингу. Фургал признал, что почти сутки не спал. Клин описал его состояние как бодрое, а настроение как спокойное и уверенное. Хабаровский губернатор, по словам правозащитника, сожалеет, что не успел назначить исполняющего обязанности до своего задержания.
Фургала задержали 9 июля из-за расследования дела в отношении ОПГ, совершавшей в 2004-2005 гг. убийства и покушения на предпринимателей в Хабаровске и Амурской области. Следствие считает его организатором убийств и покушений, в группу входило еще 4 человека, в том числе бывший партнер Фургала по бизнесу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля сообщил, что Фургал остается действующим губернатором. По словам Пескова, делать выводы о принадлежности губернатора к криминальным группировкам может только суд при наличии убедительных доказательств, а не только показаний против задержанного. Ожидается, что 10 июля в суде будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте Фургала.