ОНК сообщила о непризнании Фургалом своей вины во вменяемых ему преступлениях

Фургала задержали 9 июля из-за расследования дела в отношении ОПГ, совершавшей в 2004-2005 гг. убийства и покушения на предпринимателей в Хабаровске и Амурской области. Следствие считает его организатором убийств и покушений, в группу входило еще 4 человека, в том числе бывший партнер Фургала по бизнесу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля сообщил, что Фургал остается действующим губернатором. По словам Пескова, делать выводы о принадлежности губернатора к криминальным группировкам может только суд при наличии убедительных доказательств, а не только показаний против задержанного. Ожидается, что 10 июля в суде будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте Фургала.