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ОНК сообщила о непризнании Фургалом своей вины во вменяемых ему преступлениях

Ведомости

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях, передает RT со ссылкой на своего специального корреспондента, члена ОНК Москвы Бориса Клина и РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова. Члены ОНК посетили Фургала в изоляторе временного содержания.

По словам Клина, Фургал возмущен и шокирован происходящим, но своей вины не признает. «Конечно, вины не признаю, о чём тут говорить?», — сказал хабаровский губернатор. Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сообщил РИА «Новости», что губернатор проведет ночь в ИВС-1 ГУМВД России по городу Москве (Петровка, 38). Фургал был доставлен в ИВС в Москве вечером 9 июля после допроса и предъявления ему обвинения в Следственном комитете. В Москву его доставили из Хабаровска. По словам Фургала, давления на него не оказывается.

Губернатора разместили одного в двухместной камере и выдали ему гигиенические принадлежности, рассказал Клин. Соседа у него пока нет, добавил Мельников. Клин сообщил, что губернатор встретил членов ОНК в спортивном костюме и майке с фамилиями членов сборной России по кёрлингу. Фургал признал, что почти сутки не спал. Клин описал его состояние как бодрое, а настроение как спокойное и уверенное. Хабаровский губернатор, по словам правозащитника, сожалеет, что не успел назначить исполняющего обязанности до своего задержания.

Ранее по теме: Задержание Фургала может создать проблемы для системной оппозиции

Фургала задержали 9 июля из-за расследования дела в отношении ОПГ, совершавшей в 2004-2005 гг. убийства и покушения на предпринимателей в Хабаровске и Амурской области. Следствие считает его организатором убийств и покушений, в группу входило еще 4 человека, в том числе бывший партнер Фургала по бизнесу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля сообщил, что Фургал остается действующим губернатором. По словам Пескова, делать выводы о принадлежности губернатора к криминальным группировкам может только суд при наличии убедительных доказательств, а не только показаний против задержанного. Ожидается, что 10 июля в суде будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте Фургала.

Ранее по теме: «Эта история про человека, который «кривым способом» проник в губернаторы». Политолог о задержании Фургала
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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