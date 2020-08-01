Сотрудники посольства встретились с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул посольства России в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире «России 24» рассказал, что каждому из россиян предъявили копию постановления о мере пресечения в виде заключения под стражу. По его словам, «явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей». Позицию Минска о сговоре россиян с оппозиционером Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским консул назвал «абсолютно надуманной и недействительной позицией». О других подробностях встречи не сообщается.