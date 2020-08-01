Сотрудники посольства встретились с задержанными в Белоруссии россиянами
Представители консульского отдела посольства России в Белоруссии встретились с задержанными под Минском россиянами, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков. Об этом в Twitter сообщает российская дипмиссия.
Консул посольства России в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире «России 24» рассказал, что каждому из россиян предъявили копию постановления о мере пресечения в виде заключения под стражу. По его словам, «явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей». Позицию Минска о сговоре россиян с оппозиционером Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским консул назвал «абсолютно надуманной и недействительной позицией». О других подробностях встречи не сообщается.
«В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией», – сказал он (цитата по ТАСС).
30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Руководитель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные – наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщал телеканал «Беларусь 1». СК Белоруссии заподозрил их также в подготовке массовых беспорядков.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев ранее говорил, что задержанные под Минском россияне не планировали оставаться в республике и были вынуждены это сделать потому, что опоздали на рейс в другую страну.