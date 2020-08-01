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Сотрудники посольства встретились с задержанными в Белоруссии россиянами

Ведомости

Представители консульского отдела посольства России в Белоруссии встретились с задержанными под Минском россиянами, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков. Об этом в Twitter сообщает российская дипмиссия.

Консул посольства России в Белоруссии Кирилл Плетнев в эфире «России 24» рассказал, что каждому из россиян предъявили копию постановления о мере пресечения в виде заключения под стражу. По его словам, «явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей». Позицию Минска о сговоре россиян с оппозиционером Николаем Статкевичем и блогером Сергеем Тихановским консул назвал «абсолютно надуманной и недействительной позицией». О других подробностях встречи не сообщается.

«В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией», – сказал он (цитата по ТАСС).

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По его словам, они были проездом в Белоруссии и опоздали на самолет

30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Руководитель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные – наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщал телеканал «Беларусь 1». СК Белоруссии заподозрил их также в подготовке массовых беспорядков.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев ранее говорил, что задержанные под Минском россияне не планировали оставаться в республике и были вынуждены это сделать потому, что опоздали на рейс в другую страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных