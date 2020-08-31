Белый дом призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин 27 августа заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко. Путин пояснил, что эти силы будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков. Российский лидер отметил, что сейчас необходимости в их использовании нет. В Кремле позже добавили, что резерв создан в рамках исполнения обязательств по Договору о коллективной безопасности и Договору о создании Союзного государства. Там также отметили, что речи об использовании резерва сейчас не идет.