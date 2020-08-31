Белый дом призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
Россия не должна нарушать суверенитет Белоруссии в связи с политическим кризисом в стране, заявила представитель Белого дома Кейли Макэнани в ходе брифинга. Трансляция велась на официальной странице президентской администрации в Twitter.
Макэнани подчеркнула, что действующее белорусское правительство больше не может игнорировать потребность народа страны в демократии. «Россия также должна уважать суверенитет Беларуси и право ее народа свободно и честно выбирать своих лидеров», — сказала она. По ее словам, США следят за развитием событий в республике, выступают за защиту прав человека и демократии, в том числе в рамках международных усилий по урегулированию кризиса в Белоруссии, а также осуждают насилие в отношении мирных демонстраций.
Президент России Владимир Путин 27 августа заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко. Путин пояснил, что эти силы будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков. Российский лидер отметил, что сейчас необходимости в их использовании нет. В Кремле позже добавили, что резерв создан в рамках исполнения обязательств по Договору о коллективной безопасности и Договору о создании Союзного государства. Там также отметили, что речи об использовании резерва сейчас не идет.
Протесты и забастовки в Белоруссии идут с 9 августа, они начались сразу после оглашения предварительных итогов выборов президента страны. Люди вышли на улицу с требованием пересмотреть итоги выборов. Результаты голосования также не признали в ЕС. По окончательным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главный соперник Светлана Тихановская —10,1%.