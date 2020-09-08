Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального
Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
«Нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры по ЕС», ‒ сказала Меркель, слова которой приводит «РИА Новости». «Следующим шагом должны стать объяснения России, затем будет принято общее решение в ЕС», ‒ добавила она.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда.
Накануне в берлинской клинике заявили, что они вывели Навального из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих. Вместе с тем немецкие врачи не смогли оценить долгосрочные последствия его госпитализации.