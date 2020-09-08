Главный токсиколог Омской области исключил отравление Навального «Новичком»

«Исследование проводилось в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно», ‒ цитирует «РИА Новости» Сабаева. По его словам, для проведения исследований использовалось в том числе произведенное в США оборудование, при этом немецкие врачи не высылали никакой информации о состоянии здоровья Навального после того, как он был перевезен в Германию.