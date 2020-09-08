Главный токсиколог Омской области исключил отравление Навального «Новичком»
Причиной ухудшения состояния здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального стал однозначно не «Новичок», следов отравления в его организме обнаружено не было, заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, который также является заведующим отделением острых отравлений больницы скорой медпомощи № 1, куда был доставлен Навальный после того, как почувствовал себя плохо.
Токсиколог пояснил, что исследования, проведенные в экспертных лабораториях Омска и в федеральных учреждениях, были непростыми ‒ медики искали как сами отравляющие вещества, так и продукты распада.
«Исследование проводилось в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно», ‒ цитирует «РИА Новости» Сабаева. По его словам, для проведения исследований использовалось в том числе произведенное в США оборудование, при этом немецкие врачи не высылали никакой информации о состоянии здоровья Навального после того, как он был перевезен в Германию.
При этом токсиколог подчеркнул, что диагноз, поставленный немецкими врачами, является «фантастическим предположением», а омские врачи не проводили Навальному специальную процедуру, необходимую для того, чтобы спасти человека, отравленного «Новичком».
«При отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний, т. е. не было отравления», ‒ объяснил Сабаев.
Ранее медики берлинской клиники Charitе, куда Навальный был перевезен из омской больницы, заявили, что вывели основателя ФБК из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Позднее российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы является доказательством того, что он не был отравлен этим веществом.
2 сентября правительство Германии сообщило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Навального следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», не предоставив никаких доказательств, которые подтвердили бы эту гипотезу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже обвинила Германию в блефе.