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Главный токсиколог Омской области исключил отравление Навального «Новичком»

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Причиной ухудшения состояния здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального стал однозначно не «Новичок», следов отравления в его организме обнаружено не было, заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, который также является заведующим отделением острых отравлений больницы скорой медпомощи № 1, куда был доставлен Навальный после того, как почувствовал себя плохо.

Токсиколог пояснил, что исследования, проведенные в экспертных лабораториях Омска и в федеральных учреждениях, были непростыми ‒ медики искали как сами отравляющие вещества, так и продукты распада.

«Исследование проводилось в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно», ‒ цитирует «РИА Новости» Сабаева. По его словам, для проведения исследований использовалось в том числе произведенное в США оборудование, при этом немецкие врачи не высылали никакой информации о состоянии здоровья Навального после того, как он был перевезен в Германию.

При этом токсиколог подчеркнул, что диагноз, поставленный немецкими врачами, является «фантастическим предположением», а омские врачи не проводили Навальному специальную процедуру, необходимую для того, чтобы спасти человека, отравленного «Новичком».

«При отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний, т. е. не было отравления», ‒ объяснил Сабаев.

Ранее медики берлинской клиники Charitе, куда Навальный был перевезен из омской больницы, заявили, что вывели основателя ФБК из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Позднее российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы является доказательством того, что он не был отравлен этим веществом.

2 сентября правительство Германии сообщило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Навального следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», не предоставив никаких доказательств, которые подтвердили бы эту гипотезу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже обвинила Германию в блефе. 

Ранее по теме: Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных