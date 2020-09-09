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Большая пресс-конференция Путина в декабре пройдет в очном формате

Ведомости

Большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина во второй половине декабря планируется провести в очном формате с элементами традиционной прямой линии с главой государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы пока планируем ее в живом формате. Мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока да, планируется, как обычно, заключительная пресс-конференция, ежегодная, которая проводится во второй половине декабря», ‒ сказал он.

Ранее сегодня Песков сообщил, что традиционной прямой линии, когда Путин мог общаться с конкретными людьми и помогать им в решении проблем, в этом году не будет. Пресс-секретарь пояснил, что глава государства в последние месяцы часто общается с руководителями российских регионов и различными коллективами, что похоже на прямую линию. При этом планируется, что к организации декабрьской пресс-конференции будут привлечены подразделения Общероссийского народного фронта для сбора вопросов к главе государства. Таким образом, пресс-конференция будет дополнена элементами прямой линии.

Ранее сообщалось, что прямая линия с Путиным откладывается из-за пандемии коронавируса. В 2019 г. мероприятие состоялось 20 июня. Путин ежегодно выходит на прямую линию с гражданами с 2001 г. Исключения были только в 2004 и 2012 гг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных