Большая пресс-конференция Путина в декабре пройдет в очном формате
Большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина во второй половине декабря планируется провести в очном формате с элементами традиционной прямой линии с главой государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы пока планируем ее в живом формате. Мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока да, планируется, как обычно, заключительная пресс-конференция, ежегодная, которая проводится во второй половине декабря», ‒ сказал он.
Ранее сегодня Песков сообщил, что традиционной прямой линии, когда Путин мог общаться с конкретными людьми и помогать им в решении проблем, в этом году не будет. Пресс-секретарь пояснил, что глава государства в последние месяцы часто общается с руководителями российских регионов и различными коллективами, что похоже на прямую линию. При этом планируется, что к организации декабрьской пресс-конференции будут привлечены подразделения Общероссийского народного фронта для сбора вопросов к главе государства. Таким образом, пресс-конференция будет дополнена элементами прямой линии.
Ранее сообщалось, что прямая линия с Путиным откладывается из-за пандемии коронавируса. В 2019 г. мероприятие состоялось 20 июня. Путин ежегодно выходит на прямую линию с гражданами с 2001 г. Исключения были только в 2004 и 2012 гг.