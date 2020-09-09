Большая пресс-конференция Путина в декабре пройдет в очном формате

Ранее сегодня Песков сообщил, что традиционной прямой линии, когда Путин мог общаться с конкретными людьми и помогать им в решении проблем, в этом году не будет. Пресс-секретарь пояснил, что глава государства в последние месяцы часто общается с руководителями российских регионов и различными коллективами, что похоже на прямую линию. При этом планируется, что к организации декабрьской пресс-конференции будут привлечены подразделения Общероссийского народного фронта для сбора вопросов к главе государства. Таким образом, пресс-конференция будет дополнена элементами прямой линии.