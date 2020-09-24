Парламент Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока ‒ 2»

«Отравление Алексея Навального с использованием химического парализующего токсичного вещества, разработанного в российских лабораториях и запрещенного международными договорами, очень ясно показало, что Кремль не готов изменить свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции», ‒ сказано в тексте резолюции. В связи с этим сейм Литвы призвал Берлин отказаться от проекта «Северный поток ‒ 2» ‒ газопровода, идущего через Балтийское море из России до Германии.