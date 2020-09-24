Парламент Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока ‒ 2»
Сейм (парламент) Литвы принял резолюцию, в которой призвал Германию отказаться от проекта газопровода «Северный поток ‒ 2» в связи с инцидентом с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. Документ опубликован на официальном сайте сейма.
«Отравление Алексея Навального с использованием химического парализующего токсичного вещества, разработанного в российских лабораториях и запрещенного международными договорами, очень ясно показало, что Кремль не готов изменить свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции», ‒ сказано в тексте резолюции. В связи с этим сейм Литвы призвал Берлин отказаться от проекта «Северный поток ‒ 2» ‒ газопровода, идущего через Балтийское море из России до Германии.
Литовские депутаты считают, что «Северный поток ‒ 2» якобы не имеет экономической основы и является геополитическим проектом, который увеличит зависимость Европы от поставок природного газа из России. Вдобавок литовский сейм призвал Европейский союз как можно скорее ввести санкции против ряда граждан России, а также отраслевые санкции по типу «закона Магнитского».
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин обвинил западные страны в «раскручивании» дела Навального для блокировки «Северного потока ‒ 2». Глава СВР назвал подобные выступления с европейской стороны «типичным примером недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа». Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что завершение строительства «Северного потока ‒ 2» является для Германии «делом чести». В целом газопровод готов на 97%, сообщила 18 сентября премьер-министр Мекленбурга – Передней Померании Мануэла Шлезвиг.
За блокировку «Северного потока ‒ 2» традиционно выступают и США. Американская сторона уже наложила на газопровод санкции, а президент США Дональд Трамп поддержал инициативу по остановке строительства в связи с делом Навального.
В Кремле неоднократно говорили, что «Северный поток ‒ 2» является коммерческим проектом, в котором заинтересованы и Россия, и Германия.
Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, где он впал в кому, из который вышел 7 сентября. Обследовавшие его врачи заявили, что причиной ухудшения состояния основателя ФБК могло стать нарушение обмена веществ. Следов отравления они не обнаружили.
22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты позже заявили, что в анализах пациента найдены следы яда из группы «Новичок». Такие выводы подтвердили медики из Швеции и Франции. Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования Навального для изучения и возможного возбуждения уголовного дела, если факт отравления подтвердится. Германия отказывается прислать необходимую информацию.