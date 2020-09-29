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Путин провел телефонный разговор с премьером Армении

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Владимир Путин выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе разговора была подчеркнута необходимость прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также принятия мер, направленных на деэскалацию конфликта.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном за территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября, спустя 26 лет с момента подписания странами соглашения о прекращении огня. Армения объявила в государстве военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан ввел частичное военное положение. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных