Путин провел телефонный разговор с премьером Армении
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Владимир Путин выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями», — указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в ходе разговора была подчеркнута необходимость прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также принятия мер, направленных на деэскалацию конфликта.
Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном за территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября, спустя 26 лет с момента подписания странами соглашения о прекращении огня. Армения объявила в государстве военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан ввел частичное военное положение.