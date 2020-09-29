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В Кувейте провозгласили нового эмира

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Эмиром Кувейта после смерти 91-летнего шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха стал 81-летний крон-принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом сообщает кувейтская газета Al Rai со ссылкой на заявление Совета министров страны.

«Совет министров назвал его высочество шейха Навафа аль-Ахмеда эмиром Кувейта», — говорится в публикации. Крон-принц Наваф был местоблюстителем престола на время лечения эмира Сабаха аль-Ахмеда в США, где тот находился с июля. Он также занимает пост заместителя верховного главнокомандующего армией Кувейта.

Ранее сообщалось, что эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер на 92 году жизни, предположительно, находясь на лечении в США. Причина смерти монарха не называлась.

Ас-Сабах занимал престол с 2006 г. и был старейшим из коронованных особ на Ближнем Востоке. Эмир прославился своей гуманитарной деятельностью, в том числе, помощью сирийским и палестинским беженцам. Последней его филантропической акцией стала отправка лекарств, продовольствия и медицинского оборудования для пострадавших от взрыва в порту Бейрута в начале августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных