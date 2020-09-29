В Кувейте провозгласили нового эмира

Ас-Сабах занимал престол с 2006 г. и был старейшим из коронованных особ на Ближнем Востоке. Эмир прославился своей гуманитарной деятельностью, в том числе, помощью сирийским и палестинским беженцам. Последней его филантропической акцией стала отправка лекарств, продовольствия и медицинского оборудования для пострадавших от взрыва в порту Бейрута в начале августа.