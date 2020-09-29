В Кувейте провозгласили нового эмира
Эмиром Кувейта после смерти 91-летнего шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха стал 81-летний крон-принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом сообщает кувейтская газета Al Rai со ссылкой на заявление Совета министров страны.
«Совет министров назвал его высочество шейха Навафа аль-Ахмеда эмиром Кувейта», — говорится в публикации. Крон-принц Наваф был местоблюстителем престола на время лечения эмира Сабаха аль-Ахмеда в США, где тот находился с июля. Он также занимает пост заместителя верховного главнокомандующего армией Кувейта.
Ранее сообщалось, что эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер на 92 году жизни, предположительно, находясь на лечении в США. Причина смерти монарха не называлась.
Ас-Сабах занимал престол с 2006 г. и был старейшим из коронованных особ на Ближнем Востоке. Эмир прославился своей гуманитарной деятельностью, в том числе, помощью сирийским и палестинским беженцам. Последней его филантропической акцией стала отправка лекарств, продовольствия и медицинского оборудования для пострадавших от взрыва в порту Бейрута в начале августа.