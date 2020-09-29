В армии Нагорного Карабаха заявили о применении F-16

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжается крупнейшее за 26 лет обострение конфликта. Армия Азербайджана, после заявления об обстрелах с армянской стороны, начала крупномасштабное наступление по всей линии разграничения. С обеих сторон в боях используются тяжелая артиллерия, авиация и бронетехника, стороны сообщают о сотнях убитых солдат друг у друга и десятках уничтоженных танков, а также о жертвах среди местного населения. В Армении объявлено военное положение и мобилизация, в Азербайджане — частичное.