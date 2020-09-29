В армии Нагорного Карабаха заявили о применении F-16
В воздушном пространстве Карабаха зафиксировано использование турецких истребителей F-16, заявил заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян, передает «РИА Новости».
«Применение F-16 было зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха», — сказал Саркисян на брифинге. Ранее Армения заявила, что турецкий истребитель, взлетевший с азербайджанского аэродрома, сбил в армянском воздушном пространстве штурмовик Су-25, пилот которого погиб. Турция и Азербайджан отрицают факт поражения армянского самолета турецким истребителем и считают такие сообщения дезинформацией со стороны Еревана.
С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжается крупнейшее за 26 лет обострение конфликта. Армия Азербайджана, после заявления об обстрелах с армянской стороны, начала крупномасштабное наступление по всей линии разграничения. С обеих сторон в боях используются тяжелая артиллерия, авиация и бронетехника, стороны сообщают о сотнях убитых солдат друг у друга и десятках уничтоженных танков, а также о жертвах среди местного населения. В Армении объявлено военное положение и мобилизация, в Азербайджане — частичное.
Карабахская война шла в 1991-1994 гг. В результате в Нагорном Карабахе образовалась непризнанная ни одним государством, за исключением частично признанных Абхазии и Южной Осетии, населенная армянами Нагорно-Карабахская республика (Арцах). Сама Армения поддерживает ее в военном и экономическом плане, но также не признает юридически. Азербайджан считает ситуацию оккупацией 20% своей территории Арменией. Последнее крупное обострение на линии разграничения произошло в 2016 Г.