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В армии Нагорного Карабаха заявили о применении F-16

Ведомости

В воздушном пространстве Карабаха зафиксировано использование турецких истребителей F-16, заявил заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян, передает «РИА Новости».

«Применение F-16 было зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха», — сказал Саркисян на брифинге. Ранее Армения заявила, что турецкий истребитель, взлетевший с азербайджанского аэродрома, сбил в армянском воздушном пространстве штурмовик Су-25, пилот которого погиб. Турция и Азербайджан отрицают факт поражения армянского самолета турецким истребителем и считают такие сообщения дезинформацией со стороны Еревана.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжается крупнейшее за 26 лет обострение конфликта. Армия Азербайджана, после заявления об обстрелах с армянской стороны, начала крупномасштабное наступление по всей линии разграничения. С обеих сторон в боях используются тяжелая артиллерия, авиация и бронетехника, стороны сообщают о сотнях убитых солдат друг у друга и десятках уничтоженных танков, а также о жертвах среди местного населения. В Армении объявлено военное положение и мобилизация, в Азербайджане — частичное.

Карабахская война шла в 1991-1994 гг. В результате в Нагорном Карабахе образовалась непризнанная ни одним государством, за исключением частично признанных Абхазии и Южной Осетии, населенная армянами Нагорно-Карабахская республика (Арцах). Сама Армения поддерживает ее в военном и экономическом плане, но также не признает юридически. Азербайджан считает ситуацию оккупацией 20% своей территории Арменией. Последнее крупное обострение на линии разграничения произошло в 2016 Г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных