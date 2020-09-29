Захарова заявила о масштабной активизации конфликта в Нагорном Карабахе

«Не первый и не последний раз мир сталкивается с обострением ситуаций, которые были тлеющими. Механизмы решения есть», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что Россия настроена на урегулирование в Нагорном Карабахе, однако отказалась дать оценку заявлениям Анкары с призывами к Баку «покончить с оккупацией» региона и заявления о готовности к военной помощи. «Совершенно не собираюсь комментировать методологию Турции или другой страны. У нас риторика разная и заявления отличаются», — пояснила официальный представитель МИД.