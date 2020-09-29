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Захарова заявила о масштабной активизации конфликта в Нагорном Карабахе

Ведомости

Российская сторона видит масштабную активизацию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим уже активизацию вполне такую масштабную, к сожалению, этого конфликта», —  сказала Захарова. По ее словам, Россия призывает стороны конфликта к успокоению и считает, что для его разрешения есть все шансы, несмотря на агрессивную риторику «из-за рубежа».

«Не первый и не последний раз мир сталкивается с обострением ситуаций, которые были тлеющими. Механизмы решения есть», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что Россия настроена на урегулирование в Нагорном Карабахе, однако отказалась дать оценку заявлениям Анкары с призывами к Баку «покончить с оккупацией» региона и заявления о готовности к военной помощи. «Совершенно не собираюсь комментировать методологию Турции или другой страны. У нас риторика разная и заявления отличаются», — пояснила официальный представитель МИД.

Ранее Минобороны Армении заявило, что турецкий истребитель F-16, взлетевший с азербайджанского аэродрома и прикрывавший действия армии Азербайджана, сбил армянский штурмовик Су-25 над территорией страны, в результате чего пилот погиб. При этом Ереван до этого называл участие ВВС Турции в конфликте в Нагорном Карабахе поводом для использования тактического ракетного вооружения против Азербайджана. Анкара и Баку отрицают факт уничтожения армянского самолета турецким истребителем.

Крупнейшее за 26 лет обострение конфликта в нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армия Азербайджана, заявив об обстрелах с армянской стороны, начала крупномасштабное наступление по всей линии разграничения. В боях используются тяжелая ствольная и ракетная артиллерия, авиация и бронетехника, стороны сообщают о сотнях убитых солдат друг у друга и десятках уничтоженных танков, а также о жертвах среди местного населения. О существенных изменениях положения сторон не сообщается. В Армении объявлено военное положение и мобилизация, в Азербайджане — частичное.

Ранее по теме: Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных