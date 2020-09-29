Захарова заявила о масштабной активизации конфликта в Нагорном Карабахе
Российская сторона видит масштабную активизацию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы видим уже активизацию вполне такую масштабную, к сожалению, этого конфликта», — сказала Захарова. По ее словам, Россия призывает стороны конфликта к успокоению и считает, что для его разрешения есть все шансы, несмотря на агрессивную риторику «из-за рубежа».
«Не первый и не последний раз мир сталкивается с обострением ситуаций, которые были тлеющими. Механизмы решения есть», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что Россия настроена на урегулирование в Нагорном Карабахе, однако отказалась дать оценку заявлениям Анкары с призывами к Баку «покончить с оккупацией» региона и заявления о готовности к военной помощи. «Совершенно не собираюсь комментировать методологию Турции или другой страны. У нас риторика разная и заявления отличаются», — пояснила официальный представитель МИД.
Ранее Минобороны Армении заявило, что турецкий истребитель F-16, взлетевший с азербайджанского аэродрома и прикрывавший действия армии Азербайджана, сбил армянский штурмовик Су-25 над территорией страны, в результате чего пилот погиб. При этом Ереван до этого называл участие ВВС Турции в конфликте в Нагорном Карабахе поводом для использования тактического ракетного вооружения против Азербайджана. Анкара и Баку отрицают факт уничтожения армянского самолета турецким истребителем.
Крупнейшее за 26 лет обострение конфликта в нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армия Азербайджана, заявив об обстрелах с армянской стороны, начала крупномасштабное наступление по всей линии разграничения. В боях используются тяжелая ствольная и ракетная артиллерия, авиация и бронетехника, стороны сообщают о сотнях убитых солдат друг у друга и десятках уничтоженных танков, а также о жертвах среди местного населения. О существенных изменениях положения сторон не сообщается. В Армении объявлено военное положение и мобилизация, в Азербайджане — частичное.