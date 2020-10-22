Алиев заявил о полном контроле над границей с Ираном в Карабахе
Азербайджанская армия со взятием поселка Агбенд восстановила контроль над границей Азербайджана и Ирана в южной части Нагорного Карабаха, который был потерян 26 лет назад. Об этом азербайджанский лидер написал в своем Twitter.
«С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю» — написал Алиев.
В Минобороны Армении не подтвердили прорыв азербайджанских сил к границе между Карабахом и Ираном и заявили, что обстановка на фронте «относительно стабильная и напряженная», продолжаются бои местного значения.
Днем ранее президент Азербайджана заявил об «освобождении» 22 населенных пунктов в Физулинском, Джебраильском и Зангеланском районах в южной части зоны Нагорно-Карабахского конфликта. Все эти пункты расположены в так называемой «зоне безопасности» между территорией Нагорного Карабаха и контролируемыми Баку территориями.
Замороженный 26 лет назад конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября с полномасштабным наступлением азербайджанской армии. По оценке президента России Владимира Путина, в зоне конфликта погибли уже почти 5 тыс. военнослужащих с двух сторон. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и получает поддержку из Еревана.