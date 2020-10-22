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Алиев заявил о полном контроле над границей с Ираном в Карабахе

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Азербайджанская армия со взятием поселка Агбенд восстановила контроль над границей Азербайджана и Ирана в южной части Нагорного Карабаха, который был потерян 26 лет назад. Об этом азербайджанский лидер написал в своем Twitter. 

«С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю» — написал Алиев.

В Минобороны Армении не подтвердили прорыв азербайджанских сил к границе между Карабахом и Ираном и заявили, что обстановка на фронте «относительно стабильная и напряженная», продолжаются бои местного значения.  

Днем ранее президент Азербайджана заявил об «освобождении» 22 населенных пунктов в Физулинском, Джебраильском и Зангеланском районах в южной части зоны Нагорно-Карабахского конфликта.  Все эти пункты расположены в так называемой «зоне безопасности» между территорией Нагорного Карабаха и контролируемыми Баку территориями.

Замороженный 26 лет назад конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября с полномасштабным наступлением азербайджанской армии. По оценке президента России Владимира Путина, в зоне конфликта погибли уже почти 5 тыс. военнослужащих с двух сторон. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и получает поддержку из Еревана.

Ранее по теме: Путин заявил о почти 5 тыс. погибших после эскалации конфликта в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных