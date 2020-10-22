Алиев заявил о полном контроле над границей с Ираном в Карабахе

Замороженный 26 лет назад конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября с полномасштабным наступлением азербайджанской армии. По оценке президента России Владимира Путина, в зоне конфликта погибли уже почти 5 тыс. военнослужащих с двух сторон. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и получает поддержку из Еревана.