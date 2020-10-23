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Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

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Президент США Дональд Трамп в ходе финальный предвыборных теледебатов обвинил кандидата в президенты от демократов Джо Байдена в получении от России $3,5 млн через президента России Владимира Путина, сообщил РБК со ссылкой на трансляцию дебатов.

«Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы (Юрием Лужковым), с женой мэра (Еленой Батуриной). Когда-нибудь тебе придется объяснить это», — сказал Трамп. Президент добавил, что сам никогда не получал денег от России. Байден на обвинения Трампа ответил, что «ни пенни не взял ни от одного государства».

В сентябре сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли выпустили доклад, в котором утверждалось, что сын Байдена Хантер его родственники и деловой партнер Девон Арчер получили получал деньги от лиц, связанных с Коммунистической партией Китая, украинских и казахстанских бизнесменов и вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

В докладе, опубликованном сайте комитета сената США по внутренней безопасности и правительственным делам, утверждалось, что в 2014 г. Батурина перевела на банковский счет Rosemont Seneca Thornton LLC $3,5 млн за консультационное соглашение. Rosemont Seneca Thornton – инвестиционная фирма, сооснователем которой является Хантер Байден. Представитель Батуриной заявлял РБК, что ему ничего об этом не известно.

Сенаторы также писали, что Хантер Байден и Арчер получали деньги от граждан Казахстана и КНР. По данным доклада, бизнесмен Кенес Ракишев, зять бывшего мэра Астаны Имангали Тасмагамбетова, перевел на счета компании Арчера Rosemont Seneca Bohai $143 000. Эти деньги, по данным авторов доклада, пошли на покупку автомобиля для компании.

Ранее по теме: Сын кандидата в президенты США Джо Байдена получал деньги от иностранцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных