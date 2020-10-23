Трамп обвинил Байдена в получении денег от России
«Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы (Юрием Лужковым), с женой мэра (Еленой Батуриной). Когда-нибудь тебе придется объяснить это», — сказал Трамп. Президент добавил, что сам никогда не получал денег от России. Байден на обвинения Трампа ответил, что «ни пенни не взял ни от одного государства».
В сентябре сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли выпустили доклад, в котором утверждалось, что сын Байдена Хантер его родственники и деловой партнер Девон Арчер получили получал деньги от лиц, связанных с Коммунистической партией Китая, украинских и казахстанских бизнесменов и вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной.
В докладе, опубликованном сайте комитета сената США по внутренней безопасности и правительственным делам, утверждалось, что в 2014 г. Батурина перевела на банковский счет Rosemont Seneca Thornton LLC $3,5 млн за консультационное соглашение. Rosemont Seneca Thornton – инвестиционная фирма, сооснователем которой является Хантер Байден. Представитель Батуриной заявлял РБК, что ему ничего об этом не известно.
Сенаторы также писали, что Хантер Байден и Арчер получали деньги от граждан Казахстана и КНР. По данным доклада, бизнесмен Кенес Ракишев, зять бывшего мэра Астаны Имангали Тасмагамбетова, перевел на счета компании Арчера Rosemont Seneca Bohai $143 000. Эти деньги, по данным авторов доклада, пошли на покупку автомобиля для компании.