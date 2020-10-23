Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

«Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы (Юрием Лужковым), с женой мэра (Еленой Батуриной). Когда-нибудь тебе придется объяснить это», — сказал Трамп. Президент добавил, что сам никогда не получал денег от России. Байден на обвинения Трампа ответил, что «ни пенни не взял ни от одного государства».