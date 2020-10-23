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Трамп заявил о своем участии в переговорах по Нагорному Карабаху

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Белого дома. 

«Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении. В пресс-службе Белого дома добавили, что американский президент не уточнил, говорил ли он с лидерами Армении Николом Пашиняном и Азербайджана Ильхамом Алиевым. До этого Трамп 1 октября вместе с президентами России Владимиром Путиным и Франции Эммануэлем Макроном, главами стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху, осудил эскалацию насилия в регионе, а также выступил за немедленное прекращение огня и начало переговоров. 

США еще в конце сентября призвали стороны прекратить бои. 23 октября в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана после аналогичной встречи в Москве, в связи с чем Путин выразил надежду на координацию дипломатических усилий Вашингтона с действиями российской стороны в деле карабахского урегулирования. 

Россия стала посредником при подписании перемирия между Арменией и Азербайджаном, которое официально вступило в силу 10 октября. Тем не менее, сообщения о боях из зоны конфликта продолжают поступать, и Азербайджан заявил о занятии десятков населенных пунктов и выходе к границе Карабаха с Ираном. Продолжение наступления Баку объяснил провокациями и нарушениями перемирия со стороны Еревана. 

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. 

Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.

Ранее по теме: Лидер НКР попросил Путина помочь с прекращением боев в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных