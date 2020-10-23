Трамп заявил о своем участии в переговорах по Нагорному Карабаху
Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении. В пресс-службе Белого дома добавили, что американский президент не уточнил, говорил ли он с лидерами Армении Николом Пашиняном и Азербайджана Ильхамом Алиевым. До этого Трамп 1 октября вместе с президентами России Владимиром Путиным и Франции Эммануэлем Макроном, главами стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху, осудил эскалацию насилия в регионе, а также выступил за немедленное прекращение огня и начало переговоров.
США еще в конце сентября призвали стороны прекратить бои. 23 октября в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана после аналогичной встречи в Москве, в связи с чем Путин выразил надежду на координацию дипломатических усилий Вашингтона с действиями российской стороны в деле карабахского урегулирования.
Россия стала посредником при подписании перемирия между Арменией и Азербайджаном, которое официально вступило в силу 10 октября. Тем не менее, сообщения о боях из зоны конфликта продолжают поступать, и Азербайджан заявил о занятии десятков населенных пунктов и выходе к границе Карабаха с Ираном. Продолжение наступления Баку объяснил провокациями и нарушениями перемирия со стороны Еревана.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.