Трамп заявил о своем участии в переговорах по Нагорному Карабаху

«Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении. В пресс-службе Белого дома добавили, что американский президент не уточнил, говорил ли он с лидерами Армении Николом Пашиняном и Азербайджана Ильхамом Алиевым. До этого Трамп 1 октября вместе с президентами России Владимиром Путиным и Франции Эммануэлем Макроном, главами стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху, осудил эскалацию насилия в регионе, а также выступил за немедленное прекращение огня и начало переговоров.