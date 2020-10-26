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Президент Абхазии приедет в Москву с рабочим визитом

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Президент Абхазии Аслан Бжания приедет 26 октября в Россию с рабочим визитом, сообщил Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу президента.

Планируется, что Бжания проведет несколько встреч с представителями правительства и администрации президента России Владимира Путина. Издание отметило, что это пятая рабочая поездка президента Абхазии в Москву за время его нахождения на посту.

Первая поездка Бжании в Москву в качестве президента республики состоялась в начале мая. Его сопровождали министр финансов Абхазии Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган. Второй раз Ржания приехал в Москву 24 июня для участия в Параде Победы, который был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. В ходе третьего визита 30 июля было принято принципиальное решение об открытии границы между Россией и Абхазией.

22 марта 2020 года Бжания победил на выборах президента Абхазии, набрав 56,5% голосов. 23 апреля он вступил в должность президента республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных