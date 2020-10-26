Президент Абхазии приедет в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии Аслан Бжания приедет 26 октября в Россию с рабочим визитом, сообщил Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу президента.
Планируется, что Бжания проведет несколько встреч с представителями правительства и администрации президента России Владимира Путина. Издание отметило, что это пятая рабочая поездка президента Абхазии в Москву за время его нахождения на посту.
Первая поездка Бжании в Москву в качестве президента республики состоялась в начале мая. Его сопровождали министр финансов Абхазии Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган. Второй раз Ржания приехал в Москву 24 июня для участия в Параде Победы, который был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. В ходе третьего визита 30 июля было принято принципиальное решение об открытии границы между Россией и Абхазией.
22 марта 2020 года Бжания победил на выборах президента Абхазии, набрав 56,5% голосов. 23 апреля он вступил в должность президента республики.