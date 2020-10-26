Чиновника на Сахалине уволили за причисление Курил к Японии

Сотрудника агентства по рыболовству Сахалинской области уволили после того, как он представил на презентации карту, где Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и остров Японии Хоккайдо. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Сахалинской области.