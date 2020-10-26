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Чиновника на Сахалине уволили за причисление Курил к Японии

Ведомости

Сотрудника агентства по рыболовству Сахалинской области уволили после того, как он представил на презентации карту, где Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и остров Японии Хоккайдо. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Сахалинской области.

«Неприкосновенность государственной границы закреплена в конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы! За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом», — приводит ведомство слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

После случившегося губернатор потребовал провести служебное расследование, по результатом которого виновными признали двух человек — сотрудника, взявшего для презентации карту из японского ресурса, и руководителя агентства по рыболовству Ивана Радченко. Последнему был объявлен выговор.

Курильские острова входят в состав Сахалинской области, одного принадлежность четырех из них оспаривается Японией, считающей, что они являются частью префектуры Хоккайдо. Японская сторона выступает за передачу ей от России указанных территорий. Россия, в свою очередь, признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. 

Ранее по теме: Новый японский премьер намерен поставить точку в переговорах о Курилах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных