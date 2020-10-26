Чиновника на Сахалине уволили за причисление Курил к Японии
Сотрудника агентства по рыболовству Сахалинской области уволили после того, как он представил на презентации карту, где Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и остров Японии Хоккайдо. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Сахалинской области.
«Неприкосновенность государственной границы закреплена в конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы! За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом», — приводит ведомство слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
После случившегося губернатор потребовал провести служебное расследование, по результатом которого виновными признали двух человек — сотрудника, взявшего для презентации карту из японского ресурса, и руководителя агентства по рыболовству Ивана Радченко. Последнему был объявлен выговор.
Курильские острова входят в состав Сахалинской области, одного принадлежность четырех из них оспаривается Японией, считающей, что они являются частью префектуры Хоккайдо. Японская сторона выступает за передачу ей от России указанных территорий. Россия, в свою очередь, признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.