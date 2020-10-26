В ФРГ оценили призыв России к отказу от ракет средней и меньшей дальности в Европе
Призыв России к странам НАТО о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования не вызывает доверия, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, слова которой передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о приверженности Москвы ранее объявленному мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся аналогичные вооружения американского производства, и вновь призвал страны НАТО присоединиться к нему.
«Это не новость: Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории. Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счет в прошлом году», — сказала Зассе.
«В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности), генсек НАТО заявил о том, что мораторий или такой отказ [от размещения ракет] не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку», — добавила она.
В феврале 2019 г. Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отверг эти обвинения и последовавшие за ними требования. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.
26 октября в своем заявлении Владимир Путин заявил о готовности в качестве жеста доброй воли и дальше не развертывать на европейской части территории России ракеты 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны членов НАТО.