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В ФРГ оценили призыв России к отказу от ракет средней и меньшей дальности в Европе

Ведомости

Призыв России к странам НАТО о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования не вызывает доверия, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, слова которой передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о приверженности Москвы ранее объявленному мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся аналогичные вооружения американского производства, и вновь призвал страны НАТО присоединиться к нему.

«Это не новость: Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории. Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счет в прошлом году», — сказала Зассе. 

«В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности), генсек НАТО заявил о том, что мораторий или такой отказ [от размещения ракет] не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку», — добавила она.

В феврале 2019 г. Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отверг эти обвинения и последовавшие за ними требования. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.

26 октября в своем заявлении Владимир Путин заявил о готовности в качестве жеста доброй воли и дальше не развертывать на европейской части территории России ракеты 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны членов НАТО.

Ранее по теме: Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных