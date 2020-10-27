В Киргизии сменился секретарь Совета безопасности

Бывший премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров принял полномочия главы республики 16 октября. Он вступил в должность после того, как экс-президент Сооронбай Жээнбеков и уже бывшее правительство республики ушли в отставку, а спикер парламента Канат Исаев отказался от полномочий и.о. главы государства. Вступая в дожность, Жапаров постановил «всем руководителям государственных органов, включая правоохранительные органы, суды и исполнительные органы местного самоуправления, обеспечить функционирование вверенных им органов в штатном режиме».