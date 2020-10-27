В Киргизии сменился секретарь Совета безопасности
И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должности секретаря Совета безопасности Кенешбека Дуйшебаева, сообщается на сайте главы государства. Другим указом назначен на эту должность Рыскелди Мусаев.
«Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Мусаев Рыскелди Жусупович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.
Бывший премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров принял полномочия главы республики 16 октября. Он вступил в должность после того, как экс-президент Сооронбай Жээнбеков и уже бывшее правительство республики ушли в отставку, а спикер парламента Канат Исаев отказался от полномочий и.о. главы государства. Вступая в дожность, Жапаров постановил «всем руководителям государственных органов, включая правоохранительные органы, суды и исполнительные органы местного самоуправления, обеспечить функционирование вверенных им органов в штатном режиме».
Смена власти в Киргизии произошла после протестов после проведения 5 октября парламентских выборов. Действующий на тот момент президент Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. В итоге ЦИК Киргизии признал незаконными итоги голосования. А 16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что новые выборы президента могут состояться 17 января 2021 г.