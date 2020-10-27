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Трамп разочарован срывом режима прекращения огня в Карабахе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи нарушением Азербайджаном и Арменией режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором они договорились 25 октября в Вашингтоне. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме .

«Да, разочаровывает, когда ты видишь такое. Это то, что случается, когда у тебя есть… страны, которые проходят через это долгое время. Это начинается снова», — сказал глава государства, его слова приводит Reuters.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне 23 октября с целью обсудить поддержание соглашения о прекращении огня, заключенного в Москве 10 октября, и практически сразу нарушенного. В итоге 25 октября страны подписали новое соглашение о гуманитарном перемирии в Карабахе при посредничестве Вашингтона. 

Новый договор Еревана и Баку о прекращении огня вступил в силу в 8:00 26 октября. Однако в то же день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что соглашение вновь нарушено Азербайджаном. Баку, со своей стороны, заявил об артиллерийском обстреле армянской армией города Тертер. 

Россия, США и Франция, входящие в Минскую группу ОБСЕ, пытаются уговорить конфликтующие страны решить вопрос мирным путем и ищут пути решения карабахского вопроса. Турция, поддерживающая Азербайджан, открыто заявляет о готовности предоставить последнему оружие для того, чтобы покончить с армянской «оккупацией» в Карабахе.

Нагорный Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его самостоятельной республикой. На протяжении многих лет между Арменией и Азербайджаном продолжался конфликт на почве определения статуса данной территории. В 1994 г. страны подписали соглашение о режиме прекращения огня. В начале 2000-х конфликт на короткие сроки обострялся, однако полномасштабные военные действия впервые за 26 лет начались в Карабахе 27 сентября этого года. Сейчас Баку требует от Еревана освободить принадлежащие Азербайджану территории. Армения настаивает, что Карабах исторически был населен армянами, и выражает готовность признать независимость НКР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных