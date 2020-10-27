Трамп разочарован срывом режима прекращения огня в Карабахе
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи нарушением Азербайджаном и Арменией режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором они договорились 25 октября в Вашингтоне. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме .
«Да, разочаровывает, когда ты видишь такое. Это то, что случается, когда у тебя есть… страны, которые проходят через это долгое время. Это начинается снова», — сказал глава государства, его слова приводит Reuters.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне 23 октября с целью обсудить поддержание соглашения о прекращении огня, заключенного в Москве 10 октября, и практически сразу нарушенного. В итоге 25 октября страны подписали новое соглашение о гуманитарном перемирии в Карабахе при посредничестве Вашингтона.
Новый договор Еревана и Баку о прекращении огня вступил в силу в 8:00 26 октября. Однако в то же день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что соглашение вновь нарушено Азербайджаном. Баку, со своей стороны, заявил об артиллерийском обстреле армянской армией города Тертер.
Россия, США и Франция, входящие в Минскую группу ОБСЕ, пытаются уговорить конфликтующие страны решить вопрос мирным путем и ищут пути решения карабахского вопроса. Турция, поддерживающая Азербайджан, открыто заявляет о готовности предоставить последнему оружие для того, чтобы покончить с армянской «оккупацией» в Карабахе.
Нагорный Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его самостоятельной республикой. На протяжении многих лет между Арменией и Азербайджаном продолжался конфликт на почве определения статуса данной территории. В 1994 г. страны подписали соглашение о режиме прекращения огня. В начале 2000-х конфликт на короткие сроки обострялся, однако полномасштабные военные действия впервые за 26 лет начались в Карабахе 27 сентября этого года. Сейчас Баку требует от Еревана освободить принадлежащие Азербайджану территории. Армения настаивает, что Карабах исторически был населен армянами, и выражает готовность признать независимость НКР.