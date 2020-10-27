Путин обсудил с Эрдоганом конфликт в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, в ходе которого была затронута тема конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава российского государства в рамках разговора выразил озабоченность в связи с тем, что в Карабахе продолжаются боестолкновения, а также из-за вовлечения в бои ближневосточных террористов.
«С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока», — указано в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили вопросы политического урегулирования в Сирии, а также перспективы активизации межливийских мирных переговоров.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября с полномасштабным наступлением азербайджанской армии. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с тем, что Армения и Азербайджан в очередной раз нарушили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.