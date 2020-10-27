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Путин обсудил с Эрдоганом конфликт в Нагорном Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, в ходе которого была затронута тема конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства в рамках разговора выразил озабоченность в связи с тем, что в Карабахе продолжаются боестолкновения, а также из-за вовлечения в бои ближневосточных террористов.

«С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока», — указано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы политического урегулирования в Сирии, а также перспективы активизации межливийских мирных переговоров.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября с полномасштабным наступлением азербайджанской армии. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, заявляет о намерении прекратить «армянскую оккупацию» карабахской территории, населенной армянами.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с тем, что Армения и Азербайджан в очередной раз нарушили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Ранее по теме: Трамп разочарован срывом режима прекращения огня в Карабахе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных