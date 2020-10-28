Армения заявила об обстреле Карабаха из ракетной системы «Смерч»
Армия Азербайджана обстреливает город Шуши в Нагорном Карабахе из ракетной системы залпового огня «Смерч», в ходе обстрела погиб мирный житель, двое ранены, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем аккаунте в Facebook. По ее словам, один удар был нанесен по столице республики — Степанакерту.
«Вооруженные силы Азербайджана обстреливают город Шуши в Нагорном Карабахе из РСЗО "Смерч". Как сообщает госкомитет по чрезвычайным ситуациям Арцаха, один мирный житель погиб, двое ранены. Из РСЗО (реактивной системы залпового огня) «Смерч» был нанесён удар Степанакерту. Пострадавших нет», — сообщила Степанян.
Минобороны Азербайджана опровергло обвинения Армении в обстреле Шуши и Степанакерта и в свою очередь обвинили армию Армении в обстреле города Барда из РСЗО «Смерч». При обстреле были ранены и убиты мирные жители, добавили в министерстве.
Ранее сегодня Азербайджан сообщил о новых обстрелах со стороны Армении. По данным Минобороны страны, армянские войска обстреляли Тертерский район Азербайджана утром 28 октября.
Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.