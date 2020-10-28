Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Армения заявила об обстреле Карабаха из ракетной системы «Смерч»

Ведомости

Армия Азербайджана обстреливает город Шуши в Нагорном Карабахе из ракетной системы залпового огня «Смерч», в ходе обстрела погиб мирный житель, двое ранены, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем аккаунте в Facebook. По ее словам, один удар был нанесен по столице республики — Степанакерту. 

«Вооруженные силы Азербайджана обстреливают город Шуши в Нагорном Карабахе из РСЗО "Смерч". Как сообщает госкомитет по чрезвычайным ситуациям Арцаха, один мирный житель погиб, двое ранены. Из РСЗО (реактивной системы залпового огня) «Смерч» был нанесён удар Степанакерту. Пострадавших нет», — сообщила Степанян. 

Минобороны Азербайджана опровергло обвинения Армении в обстреле Шуши и Степанакерта и в свою очередь обвинили армию Армении в обстреле города Барда из РСЗО «Смерч». При обстреле были ранены и убиты мирные жители, добавили в министерстве.

Ранее сегодня Азербайджан сообщил о новых обстрелах со стороны Армении. По данным Минобороны страны, армянские войска обстреляли Тертерский район Азербайджана утром 28 октября.

Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия. 

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. 

Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.

Ранее по теме: Азербайджан сообщил о новых обстрелах со стороны Армении

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных