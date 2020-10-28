Азербайджан сообщил о новых обстрелах со стороны Армении
Армянские войска обстреляли Тертерский район Азербайджана утром 28 октября, говорится на сайте Минобороны Азербайджана.
«28 октября около 07.30 армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны Азербайджана, днем 27 октября и в ночь на 28 октября Армения подвергла обстрелу подразделения азербайджанской армии и населенные пункты вблизи зоны конфликта, несмотря на режим гуманитарного прекращения огня.
Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.