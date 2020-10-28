Песков прокомментировал слова Кадырова о Макроне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на политику, проводимую лидером государства, а не главами республик в ответ на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что президент Франции Эммануэль Макрон является вдохновителем терроризма в своей стране.
«Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства», — заявил Песков, подчеркнув, что в законодательстве России предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики государства.
16 октября 18-летний житель Франции чеченского происхождения обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати. Таким образом убийца наказал свою жертву за оскорбление ислама, которое тот якобы нанес, показывая ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда и иллюстрируя таким образом принцип свободы слова.
Комментируя произошедшее, Макрон назвал случившееся терактом и заявил о необходимости начать в стране борьбу с сепаратизмом. Он анонсировал подготовку законопроекта, цель которого — укрепить республиканские ценности в стране, а также выступил с идеей совместно с Советом мусульман Франции создать организацию, направленную на формирование «просвещенного ислама».
Тот факт, что Макрон счел действия убитого учителя «свободой слова», Кадыров раскритиковал накануне, 27 октября. Глава Чечни заявил, что своими действиями французский лидер лишь скрыто призывает мусульман совершать преступления, и назвал его «лидером и вдохновителем терроризма в своей стране».
20 октября президент России Владимир Путин выразил Макрону соболезнования в связи с убийством учителя в Париже.