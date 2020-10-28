Песков прокомментировал слова Кадырова о Макроне

«Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства», — заявил Песков, подчеркнув, что в законодательстве России предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики государства.