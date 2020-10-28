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Песков прокомментировал слова Кадырова о Макроне

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на политику, проводимую лидером государства, а не главами республик в ответ на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что президент Франции Эммануэль Макрон является вдохновителем терроризма в своей стране.

«Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства», — заявил Песков, подчеркнув, что в законодательстве  России предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики государства.

16 октября 18-летний житель Франции чеченского происхождения обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати. Таким образом убийца наказал свою жертву за оскорбление ислама, которое тот якобы нанес, показывая ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда и иллюстрируя таким образом принцип свободы слова. 

Комментируя произошедшее, Макрон назвал случившееся терактом и заявил о необходимости начать в стране борьбу с сепаратизмом. Он анонсировал подготовку законопроекта, цель которого — укрепить республиканские ценности в стране, а также выступил с идеей совместно с Советом мусульман Франции создать организацию, направленную на формирование «просвещенного ислама».

Тот факт, что Макрон счел действия убитого учителя «свободой слова», Кадыров раскритиковал накануне, 27 октября. Глава Чечни заявил, что своими действиями французский лидер лишь скрыто призывает мусульман совершать преступления, и назвал его «лидером и вдохновителем терроризма в своей стране».

20 октября президент России Владимир Путин выразил Макрону соболезнования в связи с убийством учителя в Париже.

Ранее по теме: Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных