Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кадыров отреагировал на слова Пескова о своем заявлении в адрес Макрона

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что внешней политикой должны заниматься главы государств, а не субъектов, заявил, что выразил собственное мнение о президенте Франции Эммануэле Макроне как мусульманин, а не как политик.

«Нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что готов еще тысячу раз повторить сделанные им в адрес Макрона заявления, так как имеет на это право, будучи человеком, «безмерно любящим свою религию и строго соблюдающим все предписания священного Корана и сунны». Он подчеркнул, что за эту позицию готов оставить должность и отдать жизнь.

Ранее Кадыров назвал Макрона «лидером и вдохновителем терроризма в своей стране». Поводом к этому послужило заявление французского президента о том, что демонстрация школьным учителем Самюэлем Пати, обезглавленным за оскорбление ислама 16 октября 18-летним лицом чеченского происхождения, карикатур на пророка Мухаммеда, является иллюстрацией принципа свободы слова. 

Песков, комментируя заявление Кадырова, сказал журналистам, что внешней политикой России занимаются не руководители регионов, а президент, так что стоит ориентироваться на его линию. Президент Владимир Путин, со своей стороны, 20 октября выразил Макрону соболезнования в связи с убийством учителя, признанным во Франции террористическим актом.

Ранее по теме: Песков прокомментировал слова Кадырова о Макроне

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных