Кадыров отреагировал на слова Пескова о своем заявлении в адрес Макрона
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что внешней политикой должны заниматься главы государств, а не субъектов, заявил, что выразил собственное мнение о президенте Франции Эммануэле Макроне как мусульманин, а не как политик.
«Нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что готов еще тысячу раз повторить сделанные им в адрес Макрона заявления, так как имеет на это право, будучи человеком, «безмерно любящим свою религию и строго соблюдающим все предписания священного Корана и сунны». Он подчеркнул, что за эту позицию готов оставить должность и отдать жизнь.
Ранее Кадыров назвал Макрона «лидером и вдохновителем терроризма в своей стране». Поводом к этому послужило заявление французского президента о том, что демонстрация школьным учителем Самюэлем Пати, обезглавленным за оскорбление ислама 16 октября 18-летним лицом чеченского происхождения, карикатур на пророка Мухаммеда, является иллюстрацией принципа свободы слова.
Песков, комментируя заявление Кадырова, сказал журналистам, что внешней политикой России занимаются не руководители регионов, а президент, так что стоит ориентироваться на его линию. Президент Владимир Путин, со своей стороны, 20 октября выразил Макрону соболезнования в связи с убийством учителя, признанным во Франции террористическим актом.