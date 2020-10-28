Кадыров отреагировал на слова Пескова о своем заявлении в адрес Макрона

«Нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.