США могут помочь Киргизии в проведении парламентских выборов

«Заверяю, что это совершенно не так. Мы поддерживаем суверенитет и демократическую форму правления в этой стране. Гражданам республики предстоит самим принимать решения о демократическом будущем, формировании правительства, а также о том, как и когда будут проведены выборы», — подчеркнул он.