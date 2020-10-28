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США могут помочь Киргизии в проведении парламентских выборов

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США находятся в контакте с новыми киргизскими властями по вопросу оказания помощи в проведении парламентских выборов в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя помощника госсекретаря Джонатана Хеника.

«Мы находимся в постоянном контакте с представителями властей республики касательно того, как США могут поддержать проведение будущих выборов, а также усилия по борьбе с коррупцией и пандемией», — сказал Хеник.

По его словам, власти республики должны продолжить борьбу с влиянием оргпреступности и коррупции на избирательный процесс. Помимо этого, Хеник призвал всех соседей Киргизии «уважать суверенитет страны, что США намерены делать».

«Как мы видим, политическая ситуация несколько стабилизировалась, руководство страны сосредоточено на трудных задачах, включая проведение новых выборов, экономическое восстановление и борьбу с пандемией коронавируса», — сказал зампомощника госсекретаря США.

При этом Хеник отверг мнения о том, что США способствовали недавним событиям в республике.

«Заверяю, что это совершенно не так. Мы поддерживаем суверенитет и демократическую форму правления в этой стране. Гражданам республики предстоит самим принимать решения о демократическом будущем, формировании правительства, а также о том, как и когда будут проведены выборы», — подчеркнул он.

5 октября в результате протестов после проведения парламентских выборов в Киргизии произошла смена власти. 16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что новые выборы президента могут состояться 17 января 2021 г. Страну в настоящее время возглавляет бывший премьер-министр Садыр Жапаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных