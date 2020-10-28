Лавров и глава МИД Франции обсудили ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе российского МИД.
«В ходе беседы министры обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями», — говорится в сообщении.
Министры призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности. Они подчеркнули безальтернативность дипломатического решения конфликта и необходимость дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы ОБСЕ.
Стороны также обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.