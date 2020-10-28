В Кремле выразили сожаление по ситуации в Нагорном Карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе вызывает сожаление и обеспокоенность, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Бои все равно продолжаются. Это вызывает сожаление и обеспокоенность», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле сейчас оценивают обстановку в зоне карабахского конфликта с военной точки зрения.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг.
Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой однако не признается им юридически.