Посольство ответило шуткой на данные о следе России в каталонском кризисе
Посольство России в Испании ответило шуткой на заявление испанского судьи о «российском следе» в деле о независимости Каталонии — отправке в регион 10 тыс. солдат. Дипломаты назвали появившуюся информацию неполной и предложили прибавить к этому числу еще два ноля. Об этом сообщается на сайте представительства.
«Появившаяся в испанских СМИ информация о прибытии в Каталонию 10 тыс. российских солдат является неполной. К числу солдат нужно добавить два нуля», — говорится в сообщении. В сообщении указано, что «самое поразительное», что солдаты якобы должны быть переброшены на собранных в Каталонии во время Гражданской войны самолетах «Муха» и «Чато», которые спрятаны до получения зашифрованного боевого приказа.
Накануне газета El Periodico со ссылкой на материалы следствия, представленные в суде, сообщила, что в разгар кризиса в 2017 г. некая группа россиян якобы предлагала экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону направить в регион 10 тыс. солдат. Утверждения якобы основываются на записи разговоров 2018 г. с участием каталонского политика Виктора Террадельаса с двумя сторонниками независимости региона.
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 г. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума, или 2 020 144 человека. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции, что привело к массовым протестам по всей Испании.
В 2019 г. Верховный суд в испанской столице приговорил причастных к проведению голосования лидеров Каталонии к тюремному заключению на сроки до 13 лет. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, испанские власти требовали его экстрадиции.