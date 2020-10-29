Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Посольство ответило шуткой на данные о следе России в каталонском кризисе

Ведомости

Посольство России в Испании ответило шуткой на заявление испанского судьи о «российском следе» в деле о независимости Каталонии — отправке в регион 10 тыс. солдат. Дипломаты назвали появившуюся информацию неполной и предложили прибавить к этому числу еще два ноля. Об этом сообщается на сайте представительства.

«Появившаяся в испанских СМИ информация о прибытии в Каталонию 10 тыс. российских солдат является неполной. К числу солдат нужно добавить два нуля», — говорится в сообщении. В сообщении указано, что «самое поразительное», что солдаты якобы должны быть переброшены на собранных в Каталонии во время Гражданской войны самолетах «Муха» и «Чато», которые спрятаны до получения зашифрованного боевого приказа.

Накануне газета El Periodico со ссылкой на материалы следствия, представленные в суде, сообщила, что в разгар кризиса в 2017 г. некая группа россиян якобы предлагала экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону направить в регион 10 тыс. солдат. Утверждения якобы основываются на записи разговоров 2018 г. с участием каталонского политика Виктора Террадельаса с двумя сторонниками независимости региона.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 г. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума, или 2 020 144 человека. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции, что привело к массовым протестам по всей Испании.

В 2019 г. Верховный суд в испанской столице приговорил причастных к проведению голосования лидеров Каталонии к тюремному заключению на сроки до 13 лет. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, испанские власти требовали его экстрадиции.

Ранее по теме: Как каталонцы не пустили в Барселону короля Испании Филиппа VI

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных