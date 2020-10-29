Посольство ответило шуткой на данные о следе России в каталонском кризисе

«Появившаяся в испанских СМИ информация о прибытии в Каталонию 10 тыс. российских солдат является неполной. К числу солдат нужно добавить два нуля», — говорится в сообщении. В сообщении указано, что «самое поразительное», что солдаты якобы должны быть переброшены на собранных в Каталонии во время Гражданской войны самолетах «Муха» и «Чато», которые спрятаны до получения зашифрованного боевого приказа.