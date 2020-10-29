Посол России предостерег США от гонки ракетных вооружений
Заявления США о готовности разместить в Европе вооружения для сдерживания России несут угрозу «разбалансировки региональной и глобальной безопасности» и могут привести к «повышению конфронтационного потенциала», заявил посол России в США Анатолий Антонов. Так дипломат ответил на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О`Брайена о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России в случае такой необходимости.
Дипломат предостерег Вашингтон от эскалации гонки ракетных вооружений в Европе, если американская сторона действительно заинтересована в «реальном контроле над вооружениями». «Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира», — говорится в заявлении.
В октябре этого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова в качестве жеста доброй воли и дальше не развертывать на европейской части территории России такие ракеты, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО. По словам Путина, Россия привержена ранее объявленному мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся аналогичные вооружения американского производства. В ФРГ предложение Путина назвали не вызывающим доверия.