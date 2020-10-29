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Посол России предостерег США от гонки ракетных вооружений

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Заявления США о готовности разместить в Европе вооружения для сдерживания России несут угрозу «разбалансировки региональной и глобальной безопасности» и могут привести к «повышению конфронтационного потенциала», заявил посол России в США Анатолий Антонов. Так дипломат ответил на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О`Брайена о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России в случае такой необходимости.

Дипломат предостерег Вашингтон от эскалации гонки ракетных вооружений в Европе, если американская сторона действительно заинтересована в «реальном контроле над вооружениями». «Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира», — говорится в заявлении.

В октябре этого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова в качестве жеста доброй воли и дальше не развертывать на европейской части территории России такие ракеты, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО. По словам Путина, Россия привержена ранее объявленному мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся аналогичные вооружения американского производства. В ФРГ предложение Путина назвали не вызывающим доверия.

Ранее по теме: США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных