Посол России предостерег США от гонки ракетных вооружений

В октябре этого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова в качестве жеста доброй воли и дальше не развертывать на европейской части территории России такие ракеты, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО. По словам Путина, Россия привержена ранее объявленному мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся аналогичные вооружения американского производства. В ФРГ предложение Путина назвали не вызывающим доверия.