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США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе

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США разместят гиперзвуковые ракеты и ракеты средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России в случае такой необходимости, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен, слова которого передает «РИА Новости».

«Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет ... Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — заявил он во время выступления в Гудзоновском институте.

В феврале 2019 г. Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отверг эти обвинения и последовавшие за ними требования. В августе действие договора было прекращено.

В октябре текущего года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова в качестве жеста доброй воли и дальше не развертывать на европейской части территории России такие ракеты, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО.

Помимо этого, по словам главы российского государства, Россия привержена ранее объявленному мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся аналогичные вооружения американского производства. В ФРГ предложение Путина назвали на вызывающим доверия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных