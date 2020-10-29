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Лукашенко поручил не признавать полученные за границей дипломы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных за границей. Об этом он заявил, комментируя намерение некоторых студентов уехать учиться за границу.

«Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей», — цитирует «БелТа» Лукашенко. Свою позицию он объяснил тем, что не желает, чтобы белорусским студентам «промыли мозги», а потом подбросили «как пятую колонну» обратно. «Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что студенты, принимающие участие в несогласованных акциях протеста, должны быть отчислены из учебных заведений. Протесты в Белоруссии начались с 9 августа после прошедших президентских выборов. 27 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Он отметил, что демонстранты радикализировались и по многим направлениям перешли «красную черту».

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента, на которых официально победил Лукашенко. ЕС, Великобритания и Канада наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признали результаты выборов. Ряд стран ЕС ввели личные санкции в отношении Лукашенко.

Ранее по теме: Лукашенко призвал отчислять студентов за участие в акциях протеста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных