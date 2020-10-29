Лукашенко поручил не признавать полученные за границей дипломы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных за границей. Об этом он заявил, комментируя намерение некоторых студентов уехать учиться за границу.
«Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей», — цитирует «БелТа» Лукашенко. Свою позицию он объяснил тем, что не желает, чтобы белорусским студентам «промыли мозги», а потом подбросили «как пятую колонну» обратно. «Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет», — подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что студенты, принимающие участие в несогласованных акциях протеста, должны быть отчислены из учебных заведений. Протесты в Белоруссии начались с 9 августа после прошедших президентских выборов. 27 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Он отметил, что демонстранты радикализировались и по многим направлениям перешли «красную черту».
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента, на которых официально победил Лукашенко. ЕС, Великобритания и Канада наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признали результаты выборов. Ряд стран ЕС ввели личные санкции в отношении Лукашенко.