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В Кремле объяснили отсутствие поздравления Байдену с победой на выборах

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США после официального подведения итогов выборов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США, хочу сказать следующее. мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», — сказал Песков журналистам. 

Представитель Кремля напомнил, что Путин ранее заявлял о своей готовности к работе с любым избранным президентом США и что он проявит уважение к любому выбору американского народа.

Согласно предварительным результатам президентских выборов в США, республиканец и действующий президент Дональд Трамп не удержался на своем посту. Как сообщает телеканал Fox News, подсчет голосов еще не завершен в Джорджии и Северной Каролине. Тем не менее, даже если Трамп победит в обоих этих штатах, он не сможет набрать 270 голосов выборщиков. Его конкурент на выборах, представитель Демократической партии Джо Байден 7 ноября сообщил о своей победе в Twitter.

Ранее по теме: 46-м президентом США станет Джо Байден

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных