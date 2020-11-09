В Кремле объяснили отсутствие поздравления Байдену с победой на выборах

Согласно предварительным результатам президентских выборов в США, республиканец и действующий президент Дональд Трамп не удержался на своем посту. Как сообщает телеканал Fox News, подсчет голосов еще не завершен в Джорджии и Северной Каролине. Тем не менее, даже если Трамп победит в обоих этих штатах, он не сможет набрать 270 голосов выборщиков. Его конкурент на выборах, представитель Демократической партии Джо Байден 7 ноября сообщил о своей победе в Twitter.