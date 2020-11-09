В Кремле объяснили отсутствие поздравления Байдену с победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США после официального подведения итогов выборов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США, хочу сказать следующее. мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля напомнил, что Путин ранее заявлял о своей готовности к работе с любым избранным президентом США и что он проявит уважение к любому выбору американского народа.
Согласно предварительным результатам президентских выборов в США, республиканец и действующий президент Дональд Трамп не удержался на своем посту. Как сообщает телеканал Fox News, подсчет голосов еще не завершен в Джорджии и Северной Каролине. Тем не менее, даже если Трамп победит в обоих этих штатах, он не сможет набрать 270 голосов выборщиков. Его конкурент на выборах, представитель Демократической партии Джо Байден 7 ноября сообщил о своей победе в Twitter.