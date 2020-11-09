Медведев предложил Кобылкина на должность в генсовете «Единой России»
Глава партии «Единая Россия» и бывший премьер Дмитрий Медведев предложил назначить бывшего главу Минприроды Дмитрия Кобылкина на должность и.о. заместителя секретаря генсовета партии. Об этом говорится в сообщении «Единой России».
«Председатель Единой России Дмитрий Медведев предложил Президиуму Генерального совета партии кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря Генсовета Единой России. Голосование по его кандидатуре состоится на заседании ПГС в среду, 11 ноября», — отмечается в сообщении.
Позже в партии сообщили, что по итогам рабочей встречи с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком было принято решение назначить Кобылкина первым заместителем избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму.
Дмитрий Кобылкин был отправлен в отставку указом президента Владимира Путина 9 ноября. До прихода на пост министра с 2010 по май 2018 г. он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.