Пашинян заявил о продолжении боев за Шуши
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о продолжении боев за населенный пункт Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в Facebook.
«Бои за Шуши продолжаются», — написал армянский премьер, не приведя дополнительных подробностей.
Накануне, 8 ноября, о взятии Шуши сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян эту информацию не подтвердил, заявив, что бои за Шуши еще продолжаются.
27 сентября между Азербайджаном и Арменией начались активные боевые действия на территории Нагорного Карабаха, который провозгласил свою независимость в 1991 г. Регион формально входит в состав Азербайджана, но исторически населен армянами. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию». Армения, в свою очередь, заявила о готовности признать независимость НКР.