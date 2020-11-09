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Оппозиция Армении потребовала отставки правительства Пашиняна

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17 оппозиционных партий Армении требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, следует из их совместного заявления.

«С целью предотвращения необратимых потерь требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства», — говорится в тексте заявления, которое приводит «Интерфакс».

Оппозиция также потребовала создать в республике новый исполнительный орган, который бы «совершил прорыв в ситуации» и «решил военно-политические проблемы». Подписавшиеся под заявлением партии подчеркнули, что «в новой ситуации несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победоносный прорыв на поле боя».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян сообщил на своей странице в Facebook о потере контроля над Шуши. Он написал это спустя день после заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии этого города. Однако позже Пашинян заявил в соцсети, что бои за Шуши продолжаются. 

27 сентября между Азербайджаном и Арменией начались активные боевые действия на территории Нагорного Карабаха, провозгласившего свою независимость в 1991 г., формально входящего в состав Азербайджана, но исторически населенного армянами. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию». Армения, в свою очередь, заявила о готовности признать независимость НКР.

Ранее по теме: Пашинян заявил о продолжении боев за Шуши

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных