Оппозиция Армении потребовала отставки правительства Пашиняна
17 оппозиционных партий Армении требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, следует из их совместного заявления.
«С целью предотвращения необратимых потерь требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства», — говорится в тексте заявления, которое приводит «Интерфакс».
Оппозиция также потребовала создать в республике новый исполнительный орган, который бы «совершил прорыв в ситуации» и «решил военно-политические проблемы». Подписавшиеся под заявлением партии подчеркнули, что «в новой ситуации несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победоносный прорыв на поле боя».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян сообщил на своей странице в Facebook о потере контроля над Шуши. Он написал это спустя день после заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии этого города. Однако позже Пашинян заявил в соцсети, что бои за Шуши продолжаются.
27 сентября между Азербайджаном и Арменией начались активные боевые действия на территории Нагорного Карабаха, провозгласившего свою независимость в 1991 г., формально входящего в состав Азербайджана, но исторически населенного армянами. В эскалации конфликта стороны взаимно обвиняют друг друга. При этом Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию». Армения, в свою очередь, заявила о готовности признать независимость НКР.