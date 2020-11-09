Оппозиция Армении потребовала отставки правительства Пашиняна

Ранее сегодня пресс-секретарь президента самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян сообщил на своей странице в Facebook о потере контроля над Шуши. Он написал это спустя день после заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии этого города. Однако позже Пашинян заявил в соцсети, что бои за Шуши продолжаются.