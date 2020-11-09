Мишустин назначил врио руководителей трех министерств
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первого замминистра – руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько врио главы Минтранса, статс-секретаря – замминистра Светлану Радченко — на должность врио главы Минприроды, а первого замминистра Ирека Файзуллина — врио главы Минстроя. документ опубликован на сайте правительства.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении врио глав трех федеральных министерств», — говорится в документе.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин отправил в отставку министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.
До этого Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. Он предложил назначить министра энергетики Александра Новака вице-премьером. На освободившийся пост главы Минэнерго — гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова, кандидатом на пост министра транспорта — гендиректор «Аэрофлота» Виталия Савельева, а на пост министра природных ресурсов — Александра Козлова, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, на должность нового главы Минстроя Мишустин выдвинул Файзуллина, а министром Дальнего Востока и Арктики предложил назначить главу Фонда развития Дальнего Востока («дочка» ВЭБа) Алексея Чекункова.