Мишустин назначил врио руководителей трех министерств

До этого Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. Он предложил назначить министра энергетики Александра Новака вице-премьером. На освободившийся пост главы Минэнерго — гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова, кандидатом на пост министра транспорта — гендиректор «Аэрофлота» Виталия Савельева, а на пост министра природных ресурсов — Александра Козлова, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, на должность нового главы Минстроя Мишустин выдвинул Файзуллина, а министром Дальнего Востока и Арктики предложил назначить главу Фонда развития Дальнего Востока («дочка» ВЭБа) Алексея Чекункова.