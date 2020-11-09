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Мишустин назначил врио руководителей трех министерств

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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первого замминистра – руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько врио главы Минтранса, статс-секретаря – замминистра Светлану Радченко — на должность врио главы Минприроды, а первого замминистра Ирека Файзуллина — врио главы Минстроя. документ опубликован на сайте правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении врио глав трех федеральных министерств», — говорится в документе.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин отправил в отставку министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. 

До этого Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. Он предложил назначить министра энергетики Александра Новака вице-премьером. На освободившийся пост главы Минэнерго — гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова, кандидатом на пост министра транспорта — гендиректор «Аэрофлота» Виталия Савельева, а на пост министра природных ресурсов — Александра Козлова, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, на должность нового главы Минстроя Мишустин выдвинул Файзуллина, а министром Дальнего Востока и Арктики предложил назначить главу Фонда развития Дальнего Востока («дочка» ВЭБа) Алексея Чекункова.

Ранее по теме: Владимир Путин отправил в отставку сразу трех министров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных