Трамп сменил министра обороны США

Миллер возглавил контртеррористический центр США в августе, до этого он занимал должность второго помощника министра обороны по специальным операциям и противодействию терроризму. В 2018-2019 гг. он был специальным помощником президента и старшим управляющим отдела борьбы с терроризмом и транснациональными угрозами в Совете национальной безопасности США.