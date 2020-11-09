Трамп сменил министра обороны США
Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Кристофера Миллера на должность министра обороны, о чем он написал в Twitter. До этого Миллер занимал должность главы Национального контртеррористического центра страны.
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020
«Я рад объявить о том, что Кристофер Миллер, высокоуважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно одобренный сенатом), станет исполняющим обязанности министра обороны», — написал Трамп.
Также Трамп рассказал, что прежний глава Пентагона Марк Эспер — уволен, а Миллер «отлично справится» с возложенными на него обязанностями.
Как отмечает Fox News, в американских СМИ уже появлялись сообщения о возможной отставке Эспера. До этого он не поддержал идею Трампа использовать военных для подавления протестов в ряде городов.
Миллер возглавил контртеррористический центр США в августе, до этого он занимал должность второго помощника министра обороны по специальным операциям и противодействию терроризму. В 2018-2019 гг. он был специальным помощником президента и старшим управляющим отдела борьбы с терроризмом и транснациональными угрозами в Совете национальной безопасности США.
Миллер служил в армии США с 1983 по 2014 год, участвовал в военной кампании США в Афганистане в 2001 году, Ираке в 2003 году и других операциях.