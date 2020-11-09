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Трамп сменил министра обороны США

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Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Кристофера Миллера на должность министра обороны, о чем он написал в Twitter. До этого Миллер занимал должность главы Национального контртеррористического центра страны.

«Я рад объявить о том, что Кристофер Миллер, высокоуважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно одобренный сенатом), станет исполняющим обязанности министра обороны», — написал Трамп.

Также Трамп рассказал, что прежний глава Пентагона Марк Эспер — уволен, а Миллер «отлично справится» с возложенными на него обязанностями.

Как отмечает Fox News, в американских СМИ уже появлялись сообщения о возможной отставке Эспера. До этого он не поддержал идею Трампа использовать военных для подавления протестов в ряде городов.

Миллер возглавил контртеррористический центр США в августе, до этого он занимал должность второго помощника министра обороны по специальным операциям и противодействию терроризму. В 2018-2019 гг. он был специальным помощником президента и старшим управляющим отдела борьбы с терроризмом и транснациональными угрозами в Совете национальной безопасности США.

Миллер служил в армии США с 1983 по 2014 год, участвовал в военной кампании США в Афганистане в 2001 году, Ираке в 2003 году и других операциях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных