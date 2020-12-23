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Госдума приняла законопроект об уголовном наказании для иноагентов

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов об уголовном наказании до пяти лет для иноагентов за сбор чувствительной информации и другие правонарушения. Это следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

Пакетом из двух законопроектов вносятся изменения в КоАП и Уголовный кодекс. Согласно этим поправкам иноагенты и приравненные к ним физлица будут наказываться штрафом до 300 тыс. руб. или обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух лет или таким же лишением свободы за непредоставление документов, необходимых для включения в реестр НКО или общественных объединений-иноагентов. То же наказание предлагается за аналогичное нарушение для СМИ-иноагентов, если оно уже несло за него административную ответственность.

Для НКО и физлиц-иноагентов также вводится наказание штрафом до 300 000 руб. или лишением свободы на срок до пяти лет за сбор военной и военно-технической информации в интересах иностранного государства, международной или иностранной организации, а также иностранцев и лиц без гражданства.

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Этот законопроект внесли в нижнюю палату парламента три недели назад, 11 декабря.

Ранее сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект о признании физлиц иностранными агентами. К ним могут быть причислены также и сотрудники СМИ, признанных в России иноагентами («Радио Свобода» и его региональные подразделения, а также ряд других). Материалы, написанные ими, должны будут специально маркироваться. Блогеров и российских публицистов это не коснется.

Ранее по теме: Для каждого типа иноагентов придумали свою уголовную ответственность

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных