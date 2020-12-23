Госдума приняла законопроект об уголовном наказании для иноагентов

Пакетом из двух законопроектов вносятся изменения в КоАП и Уголовный кодекс. Согласно этим поправкам иноагенты и приравненные к ним физлица будут наказываться штрафом до 300 тыс. руб. или обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух лет или таким же лишением свободы за непредоставление документов, необходимых для включения в реестр НКО или общественных объединений-иноагентов. То же наказание предлагается за аналогичное нарушение для СМИ-иноагентов, если оно уже несло за него административную ответственность.