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Вена заявила о готовности стать площадкой для переговоров России и США

Ведомости

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг поприветствовал сигнал США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и заявил о готовности Вены стать площадкой для переговоров Москвы и Вашингтона, сообщает «РИА Новости».

«Я считаю положительным сигналом заявление Вашингтона. Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении. Здесь, в Вене, проходили стратегические переговоры между Россией и США. Если такие переговоры будут необходимы, если речь о продлении на пятилетний срок, само собой разумеется, мы будем в распоряжении», — сказал Шалленберг.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о планах США продлить действие договора еще на пять лет. С аналогичным предложением 20 января выступила и российская сторона. Срок действия ДСНВ истекает 4 февраля. 

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

Ранее по теме: Белый дом подтвердил планы продлить ДСНВ на пять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных