Вена заявила о готовности стать площадкой для переговоров России и США
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг поприветствовал сигнал США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и заявил о готовности Вены стать площадкой для переговоров Москвы и Вашингтона, сообщает «РИА Новости».
«Я считаю положительным сигналом заявление Вашингтона. Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении. Здесь, в Вене, проходили стратегические переговоры между Россией и США. Если такие переговоры будут необходимы, если речь о продлении на пятилетний срок, само собой разумеется, мы будем в распоряжении», — сказал Шалленберг.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о планах США продлить действие договора еще на пять лет. С аналогичным предложением 20 января выступила и российская сторона. Срок действия ДСНВ истекает 4 февраля.
Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.