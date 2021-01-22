Вена заявила о готовности стать площадкой для переговоров России и США

«Я считаю положительным сигналом заявление Вашингтона. Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении. Здесь, в Вене, проходили стратегические переговоры между Россией и США. Если такие переговоры будут необходимы, если речь о продлении на пятилетний срок, само собой разумеется, мы будем в распоряжении», — сказал Шалленберг.