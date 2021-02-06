В Вашингтоне осудили высылку из России дипломатов ЕС
Вашингтон осуждает высылку из России дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях в Москве, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«США осуждают выдворение сегодня трех европейских дипломатов из России, наблюдавших за январскими протестами. Этот произвольный и неоправданный акт — последний отход России от своих международных обязательств», — заявил он ранее в пятницу.
Блинкен добавил, что США солидарны с ФРГ, Польшей и Швецией.
Ранее пресс-служба российского МИДа сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в Москве. По мнению министерства, действия дипломатов «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.
Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК. В его поддержку 23, 31 января и 2 февраля в России прошли несанкционированные акции протеста.