Премьер Японии выразил сожаление в связи с отсутствием мирного договора с Россией
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что затянувшийся территориальный спор и отсутствие мирного договора с Россией вызывают сожаление. Об этом он заявил в своем видеообращении к ежегодному общенациональному съезду за «возвращение северных территорий», передают «РИА Новости».
«Ситуация, когда, несмотря на то что после [окончания Второй мировой] войны прошло 75 лет, проблема северных территорий так и не решена, а между Японией и Россией так и не заключен мирный договор, вызывает большое сожаление», — заявил он.
Японский премьер добавил, что в сентябре он договорился с президентом России Владимиром Путиным о продолжении диалога по этому вопросу.
Ранее в январе Есихидэ Суга заявил, что в переговорах о южной части Курильских островов необходимо поставить «окончательную точку». Он отметил, что будет продолжать в отношении России курс своего предшественника на посту премьер-министра Синдзо Абэ и стремиться к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора.
Мирного договора между Японией и Россией нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.